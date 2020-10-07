МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россия в августе 2020 года импортировала медикаментов на сумму 473,1 миллиона долларов, что выше показателя июля текущего года на 29,8%, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Импорт медикаментов в январе-августе уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5%, до 4,336 миллиарда долларов.

Ввоз антибиотиков за январь-август увеличился на 10,3% и составил 114,8 миллиона долларов. Их импорт в августе повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 8,4%, до 13,6 миллиона долларов.

Импорт парфюмерных, косметических и туалетных средств за восемь месяцев в натуральном выражении снизился на 6,1% в годовом выражении и составил 209,1 тысячи тонн. В долларовом выражении поставки уменьшились на 15,3% — до 1,803 миллиарда долларов. В августе ввоз продукции вырос по сравнению с июлем на 11,8% в натуральном выражении, до 28 тысяч тонн, в долларовом — на 14,1%, до 247,1 миллиона.