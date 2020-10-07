МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. IKEA по итогам 2020 финансового года, который завершился 31 августа, снизила объем розничных продаж на 4%, до 35,2 миллиарда евро, говорится в релизе компании.

"Ingka Group объявила о высоком уровне розничных продаж IKEA в размене 35,2 миллиарда евро в 2020 году (36,7 миллиарда евро в 2019 году), несмотря на экономические трудности и проблемы в сфере общественного здравоохранения, связанные с COVID-19", — сообщила компания.

Торговая сеть также напомнила, что была вынуждена закрыть 75% магазинов IKEA по всему миру из-за ограничительных мер. В то же время компания объявила о принятии широкомасштабных обязательств по оказанию помощи, пострадавшим от пандемии. Так, она направила 26 миллионов евро для поддержки сообществ и сотрудников, а также решила вернуть полученную от государства помощь, выделенную на выплату зарплат сотрудникам.

Благодаря ограничительным мерам, среди которых рекомендация оставаться дома, увеличился объем онлайн-продаж на 60%, которые также составили 18% от общего объема продаж. Посещение магазинов снизилось в годовом выражении на 15,8%, до 706 миллионов.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах мира. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды).