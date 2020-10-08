МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Вторичное размещение акций (SPO) "Аэрофлота" ожидается по цене 60 рублей за бумагу, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

По словам другого источника агентства в финансовых кругах, заявки инвесторов по цене ниже 60 рублей за акцию не будут удовлетворены. Он также сообщил, что книга заявок на акции переподписана.

Компания в четверг завершает сбор заявок инвесторов на SPO. "Дата начала размещения ценных бумаг: 09 октября 2020 года… Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 23 октября 2020 года", — сообщил "Аэрофлот".

"Аэрофлот" 2 октября начал сбор заявок на SPO по открытой подписке, предложив институциональным инвесторам бумаги на сумму около 39 миллиардов рублей. Организатором выступает "ВТБ Капитал", цена предложения будет определена советом директоров компании после приема заявок. Источник РИА Новости в финансовых кругах говорил, что сбор заявок продлится до 8 октября.

"Аэрофлот" 21 сентября объявил о начале вторичного публичного размещения, в ходе которого планирует разместить до 1,7 миллиарда акций. В целом компания рассчитывает привлечь не менее 80 миллиардов рублей.

Государство примет участие в SPO в объеме, необходимом для сохранения доли в компании не менее текущей — 51,17% акций. По данным компании, акционеры " Аэрофлота " по преимущественному праву подали заявки на покупку 987 миллионов акций, в том числе государство — на 869,9 миллиона.

Целью SPO является повышение ликвидности группы " Аэрофлот " на фоне негативного влияния пандемии коронавируса. Привлеченные средства планируется использовать на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.