МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Общая выручка компаний, работающих в мире в сфере киберспорта, по итогам 2020 года составит 950,3 миллиона долларов из-за пандемии коронавируса (COVID-19), следует из прогноза исследовательской компании NewZoo.

Ранее она ожидала объем выручки компаний рынка по итогам текущего года на уровне 973,9 миллиона долларов.

"Основываясь на анализе наших последних (партнерских) данных, исследований и фактов от компаний рынка, мы пересмотрели нашу оценку по доходам глобального рынка киберспорта в 2020 году в сторону понижения — с 973,9 миллиона долларов до 950,3 миллиона долларов. Основным фактором, способствовавшим пересмотру показателя 2020 года, были продолжающиеся и непредсказуемые последствия пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что аудитория на рынке киберспорта не сократилась (то есть нет снижения спроса), количество организаторов также не снизилось (то есть не уменьшается предложение). "Скорректированный показатель по выручке в основном является результатом перенесенных и отмененных киберспортивных мероприятий в этом году", — поясняют они.

Согласно прогнозу NewZoo, до конца года киберспортивные мероприятия практически не будут проходить офлайн из-за COVID-19. "Падение количества "живой" аудитории, естественно, привело к понижению нашего прогноза по продажам билетов, но это также сказалось на тематической продукции. В конце концов, многие фанаты совершают импульсивные покупки на офлайн-турнирах, движимые волнением от происходящих там событий. В связи с пандемией мы пересмотрели наш прогноз по доходам от продаж товаров и билетов в 2020 году в сторону понижения с 76,2 миллиона долларов до 52,5 миллиона долларов", — пишут они.

"Если пандемия COVID-19 продолжится или, скорее всего, продолжится, в 2020 году и в следующем году, мы, вероятно, внесем соответствующие изменения в наши прогнозы", — добавили в NewZoo.