МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Комитет по гостиничному бизнесу московской "Деловой России" предлагает разработать программу субсидий правительства Москвы на использование номерного фонда для временного размещения в гостиницах трудовых мигрантов, лишившихся работы в случае повторного локдауна, связанного с пандемией COVID-19, заявил председатель комитета Дмитрий Шлопак.

"Повторный локдаун поставит на грань разорения большую часть московских отелей. В этой связи столичная бизнес-ассоциация предлагает разработать программу субсидий правительства Москвы на использование номерного фонда для временного размещения в гостиницах трудовых мигрантов, лишившихся работы", — сказал он на конференции "Индустрия гостеприимства: медиация между бизнесом и властью работает".

"Границы закрыты. Родные государства их не принимают, процедура высылки не работает. Снова появится угроза роста криминала. Многие из этих людей не смогут платить квартплату своим арендодателям. Как следствие, будет увеличиваться число "резиновых квартир", люди будут жить в подвалах и так далее. Всё это будет приводить к скученности, антисанитарии и, как следствие, большему распространению коронавируса", — прокомментировал перспективы Шлопак.

Представитель бизнеса предложил размещать таких людей в отелях, поскольку номерной фонд московских гостиниц может легко принять 220 тысяч человек.

"Понятно, не все отели будут участвовать в программе, и те, кто будут, запишут в неё не весь свой номерной фонд. Допустим, что в программу удастся привлечь 100 тысяч номеров. Исходя из суммы — по 25 тысяч рублей на номер в месяц — это 2,5 миллиарда рублей в месяц. Которые пойдут на зарплаты и обслуживание кредитов. Немаловажно, что за время послаблений отели научились соблюдать противовирусные нормативы и, таким образом, люди будут жить с соблюдением всех санитарных норм, под контролем Роспотребнадзора,… что поможет снизить темпы распространения инфекции", — пояснил он.

Как разъяснил Шлопак, закладывать меньшую цену на человека невозможно, поскольку из выручки огромную часть съедают НДС, НДФЛ, соцвзносы, оплата услуг ЖКХ и при меньшей цене даже бюджетный отель с гарантией уйдет в постоянный убыток.

Он также полагает, что можно будет задействовать также и схемы межгосударственных соглашений, когда часть расходов по этой программе возьмут на себя правительства тех стран, откуда прибыли мигранты.