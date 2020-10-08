МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Почти 60% россиян хотели бы приобрести или построить в ближайшие пять лет загородное жилье: дом, коттедж или таунхаус, говорится в сообщении аналитического центра НАФИ.

Опрос, охватывающий 53 региона, прошел в конце августа-начале сентября 2020. Согласно его данным, предпочтения россиян в ближайшие 5 лет по выбору жилья складываются в пользу загородных домов. Около 42% опрошенных хотели бы жить в индивидуальном доме, еще 12% предпочли коттедж, 4% — таунхаус (всего 58%). Треть россиян рассматривают приобретение жилья в многоквартирном доме. На комнаты приходится всего около 1% голосов.

"Сегодня россияне воспринимают загородную недвижимость не только как убежище на время пандемии. Это и место постоянного проживания, и альтернативное место для отдыха. Из-за наличия мобильного высокоскоростного доступа в интернет, возможностей дистанционной работы и обучения жить в городе сегодня не обязательно. Считаем, что тренд на жилье за городом будет набирать обороты", — говорится в сообщении центра.

Как отметили аналитики, примерно 16% россиян считают вероятным, что за 5 лет они приобретут или построят жилье. Наибольшую уверенность в этом выражают молодые россияне в возрасте от 25 до 34 лет (29%), мужчины (21%, среди женщин – 12%). С возрастом намерение приобрести или построить жилье ослабевает, указывается в релизе.

Также в ходе опроса россияне назвали критерии, имеющие значение при выборе жилья, кроме его цены.

"При выборе квартиры чуть больше внимания уделяют транспортной доступности (52%), а при выборе индивидуального дома – экологии района (53%). Также в числе ключевых критериев – близость поликлиник, детских садов и школ, безопасность района", — говорится в сообщении.