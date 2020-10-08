МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" не рассматривает повторную приостановку полетов, как это было весной на фоне ограничений из-за коронавируса, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

"Победа" на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса приостанавливала выполнение всех рейсов с 1 апреля по 31 мая. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов. Тем временем ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация о том, что "Победа" может снова приостановить выполнение всех рейсов на два месяца.

"Информация не соответствует действительности, сценарий, связанный с приостановкой операционной деятельности, прекращением полетов не рассматривается", — сказала представитель лоукостера.

Она также отметила, что опубликованная Telegram-каналами информация — "полная чушь".