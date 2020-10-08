МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире компании по производству пиццы Domino's Pizza, Inc по итогам первых трёх кварталов года выросла на 25% против показателя 2019 года, до 339,4 миллиона долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

В том числе по итогам третьего квартала чистая прибыль Domino's Pizza, Inc выросла на 14,7% в годовом выражении, до 99,1 миллиона долларов. Квартальная выручка увеличилась на 17,9% по сравнению с показателем 2019 года и составила 146,9 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,49 доллара за акцию против 2,05 доллара, зафиксированных годом ранее.

Компания связывает рост квартальной выручки с увеличением объема розничных продаж в США, а также с увеличением общего числа заведений. В третьем квартале компания открыла в общей сложности 209 заведений и закрыла 126, то есть за третий квартал число пиццерий увеличилось на 83. Теперь, по состоянию на 6 сентября, Domino's Pizza насчитывает 17,256 тысячи заведений по всему миру.

Также компания отметила более высокие доходы от операционной деятельности и увеличение прибыли от франшизы в США.

Domino's Pizza была основана в США в 1960 году. Компания занимается производством и доставкой пиццы. Domino's Pizza Group — франчайзинг американской компании и владеет исключительным правом на управлении ресторанами сети в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге.