МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Трафик российских торговых центров и ресторанов на прошлой неделе на фоне ситуации с коронавирусом снова пошел на спад, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

"Мы сейчас находимся в специфической ситуации ограничений, которые недавно отменены. Поведение потребителей существенно все-таки изменилось. Мы и сейчас видим, вот на минувшей неделе, падение трафика тех же торговых центров, причем серьезное падение, падение трафика в ресторанах. Такие вещи объяснимы, но к сожалению", — сказал Кузнецов, выступая в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Директор департамента принял участие в сессии "Закон о вине и перспективы российского виноделия", которая состоялась в рамках выставки. По его словам, исходя из статистики по производству и продажам, российское вино становится популярнее у потребителей. "Вопрос важный с HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.)", — указал чиновник Минпромторга.

"Мы вместе с коллегами, с Минсельхозом, с Роскачеством и с ритейлом уже несколько лет проводим акцию "Дни российских вин". Несмотря на карантин — несмотря на тяжелую ситуацию, так скажем, — она опять состоялась, прошла неплохо…. Мы хотели провести в этом году первую акцию "Дни российских вин" в ресторанах, но она по объективным причинам, к сожалению, не состоялась", — сообщил Кузнецов.

"Но мы очень надеемся, что все-таки когда-то это закончится, и мы надеемся, что скоро это закончится и мы все-таки вернемся к нормальной жизни, на нормальное развитие", — добавил он.

По словам Кузнецова, большую долю на рынке по-прежнему занимают импортные вина, хотя доля продаж российских вин растет. "Наверное, нам не надо ждать каких-то галопирующих темпов, потому что этот вопрос непростой — он тяжелый. Он требует тяжелой работы как продавца, так и производителя по не просто рекламе вина, а по доведению до потребителя информации о том, что у нас тоже производятся очень хорошие, прекрасные вина", — отметил директор департамента.