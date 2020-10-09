МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота", крупнейшего российского авиаперевозчика, с утра дешевеют более чем на 5% на фоне низкой цены размещения и невысокого спроса в рамках вторичного размещения (SPO), следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.25 мск акции "Аэрофлота" падали на 5,23% — до 59,44 рублей и уже опускались на 5,9% — до 59 рублей, при этом индекс Мосбиржи теряет 0,24%.

Ранее в пятницу компания сообщила, что SPO пройдет по цене 60 рублей за бумагу, а государство суммарно выкупит акций на 50 миллиардов рублей, причем не только по преимущественному выкупу. По данным "Аэрофлота", по итогам формирования книги заявок по открытой подписке было привлечено 39,1 миллиарда рублей, включая около 9,1 миллиарда рублей от государства.

Компания размещает акции из допэмиссии, максимальный объем которой может составить 1,7 миллиарда акций. Государство примет в ней участие и выкупит столько акций, чтобы сохранить долю в компании не менее текущей — 51,17% акций. Окончательное количество акций, размещенных в рамках сделки, и общий объем привлеченных средств будут объявлены ориентировочно 26 октября.

В рамках размещения компания привлечет не менее 80 миллиардов рублей в целях повышения ликвидности.