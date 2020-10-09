МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" подписала соглашения, касающиеся открытия первых ресторанов на Дальнем Востоке – в Хабаровске и Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Соглашения о намерениях подписаны с АНО АПИ и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АНО АРЧК).

"Соглашения направлены на развитие предприятий "Макдоналдс" на Дальнем Востоке. Уже в декабре 2020 года компания расширит географию присутствия и откроет первые предприятия во Владивостоке и Хабаровске", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в подписании соглашения о намерениях приняли участие генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, его заместитель Ян Голованов, гендиректор АРЧК Сергей Ховрат и гендиректор "Макдоналдс" в России Марк Карена.

Сейчас рестораны "Макдональдс" есть в десятках городов РФ, самый восточный из них – в Красноярске.