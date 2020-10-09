МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в сентябре вырос более чем в 1,5 раза и составил 336 миллионов долларов, сообщает компания.

В том числе продажи алмазного сырья достигли 328,2 миллиона долларов, бриллиантов − 7,8 миллиона долларов.

В августе объем реализации алмазов и бриллиантов составлял 216,7 миллиона долларов, а в сентябре 2019 года — 258,7 миллиона долларов.

Всего за девять месяцев 2020 года "Алроса" продала алмазно-бриллиантовой продукции на 1,580 миллиарда долларов, в том числе алмазного сырья – на 1,508 миллиарда долларов, бриллиантов – на 71,4 миллиона долларов. По словам замгендиректора "Алросы" Евгения Агуреева, сохраняется начавшееся в августе укрепление спроса на алмазы на фоне постепенной нормализации уровня запасов у гранильных компаний и в ритейле.

"На ключевых рынках сбыта в США и Китае покупатели постепенно возвращаются в ювелирные магазины, в том числе благодаря стремительному развитию онлайн торговли. Тем не менее, говорить об относительно уверенном восстановлении спроса можно будет только по итогам важнейшего для ювелирного рынка праздничного сезона, приближение которого в этом году совпало с усложнением эпидемиологической обстановки в ряде стран", — приводятся в сообщении слова Агуреева.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.