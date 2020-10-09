ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings планирует до 2025 года закупить до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор перевозчика Евгений Ключарев.

"У нас два этапа этого проекта (закупки Sukhoi SuperJet 100). В настоящий момент четко определено, что цифра – 32 воздушных судна, которые мы получим в течение этого и следующего года. Но вообще проект мы рисовали и утверждали, что доведем численность самолетов до 60 в период до 2025 года включительно", — сказал он.

Ранее Ключарев заявлял, что в 2021 году Red Wings планирует перевезти около 4 миллионов пассажиров на самолетах SSJ100.

В начале июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил РИА Новости, что авиакомпания Red Wings была выбрана в качестве базы для перевозчика с отечественными судами. Он объяснил это тем, что "других подходящих вариантов не было".