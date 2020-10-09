МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Московские отельеры рассчитывают, что полноценное восстановление спроса на гостиничные услуги в столице до уровня 2019 года произойдет не ранее второй половины 2022 года или в 2023 году, заявил гендиректор международной гостиничной сети "Азимут Хотелс" Максим Бродовский.

"Развитие внутреннего туризма и возможность людям путешествовать по своей стране станет одним из ключевых факторов для успешной работы отрасли. Мы ждем в октябре запуска второго этапа программы кешбэка (при покупках турпродуктов — ред.) и рассчитываем, что она станет серьезным подспорьем в части развития внутреннего туризма", — сказал он, выступая на мероприятии "Индустрия гостеприимства: медиация между бизнесом и властью работает".

По мнению Бродовского, не стоит рассчитывать на полную нормализацию состояния отрасли гостиничного бизнеса в 2021 году, так как на уровень наиболее успешного 2019 года отели выйдут в разное время.

"Если эпидемиологическая ситуация нормализуется и в стране появится доступное и действенное лекарство от коронавируса, то о реальной перспективе восстановления гостиничной отрасли в столице можно говорить ко второй половине 2022 года или в 2023 году. Многие представители бизнеса именно к этому времени ожидают восстановления спроса на услуги отелей эквивалентного тому, который был в 2019 году", — прокомментировал ситуацию представитель бизнеса.