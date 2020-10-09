МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В России число компаний, которые сокращают персонал, за последний месяц выросло в два раза, пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса интернет-ресурса по поиску работы SuperJob.

Как отмечает издание, количество работодателей, которые проводят оптимизацию численности своих сотрудников, выросло с 7% до 14% от всех компаний страны. Это произошло за сентябрь текущего года.

При этом в первый осенний месяц число сокращений достигало исторического минимума. Это обусловлено оживлением бизнес-процессов, связанных с частичной отменой карантинных мер.

"Ослабление карантинных мер и частичное открытие границ привели к оживлению на рынке труда, а рекрутинговая активность работодателей даже превысила прошлогодние значения", — сообщают аналитики SuperJob.

Исследование среди работодателей проходило в период с 1 по 5 октября. В нем приняли участие 500 представителей бизнеса и организаций из всех округов страны в 78 населенных пунктах.