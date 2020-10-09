МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российские компании стали больше интересоваться страхованием от киберрисков после того, как пандемия вынудила многих работников перейти на удаленку, заявил РИА Новости начальник департамента страхования финансовых линий и ответственности компании АО "ГрЕКо Интернешнл" Дмитрий Грузинцев.

Из-за необходимости удаленной работы многие предприятия стали более подвержены кибератакам, признает эксперт. Так, например, если компания не смогла предоставить сотрудникам корпоративные средства связи, им приходится пользоваться личными телефонами и ноутбуками, которые менее защищены от внешних угроз. Кроме того, многим компаниям пришлось переходить на удаленку в ускоренном режиме, что могло породить некоторые недоработки в процессах, а вместе с ними — и киберриски.

Однако вместе с этим в условиях пандемии многие бизнесы столкнулись со снижением прибыли, и им приходится оптимизировать свои расходы, заметил Грузинцев.

"В дополнение к этому из-за возросшей убыточности глобальный рынок страхования претерпевает серьезные изменения – рост премий, сокращение доступной ёмкости. Несмотря на эти факторы, заинтересованность компаний в страховании киберрисков растет", — сказал он.

Резюмируя, эксперт отметил, что из-за резкого перехода на удаленку трансформировались все секторы и сферы жизни — медицина, производство, образование. Это большой плюс с точки зрения оптимизации и сокращения расходов. Однако вместе с этим появляются и новые риски, в том числе в киберсфере, заключил он.