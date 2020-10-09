МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Более 4 тысяч заявок от представителей российского турбизнеса на получение грантов по развитию внутреннего и въездного туризма поступило в Федеральное агентство по туризму с 22 сентября до 8 октября 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Всего на специальном сайте было зарегистрировано более 10 тысяч личных кабинетов, из которых полный комплект документов предоставили более 4 тысяч участников. На следующих этапах конкурсная комиссия рассмотрит все представленные проекты и выберет победителей по нескольким критериям, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте конкурса", — прокомментировали ситуацию в Ростуризме.

Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой в туризме меры поддержки правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей.

"Гранты смогут получить предприниматели, предоставившие проекты, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели", — пояснили в прес-службе.

Там также обратили внимание, что получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта, а максимальная сумма гранта не должна превышать 3 миллиона рублей.

"Это первая мера поддержки в туризме, заявку на которую можно было подавать полностью в цифровом виде — по принципу президентских грантов", — заметили в Ростуризме.