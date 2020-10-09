МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Пассажирооборот всех видов российского транспорта в 2020 году составит 352,3 миллиарда пассажиро-километров, что на 44,6% меньше по сравнению с 2019 годом, следует из презентации Минтранса, представленной министром Евгением Дитрихом на коллегии ведомства.

Пр этом, согласно прогнозам ведомства, объем перевозок грузов снизится лишь на 6,2% — до 6,7 миллиарда тонн, снижение грузооборота по всем видам транспорта составит 5,9% — до 2810 миллиардов тонно-километров.

"Коронавирус очень сильно затронул транспорт. В этом году снижение объемов грузовых перевозок к уровню 2019 года ожидается на уровне 5-6%. В пассажирском секторе падение объемов перевозок и пассажирооборота за январь-август составило 30% и 46% соответственно. Учитывая текущую ситуация с коронавирусом, восстановление объема транспортной работы не ожидается", — отметил Дитрих.

При этом он указал, что правительство оперативно разработало антикризисные планы, принят комплекс системных и секторальных мер господдержки финансового характера, включая льготные кредиты, отсрочки налоговых и страховых платежей, в первую очередь для обеспечения занятости, поддержания текущей деятельности транспортных компаний.