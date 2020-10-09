МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" с 1 ноября увеличивает частоту полетов из Москвы в Стамбул до двух рейсов в день и начнет летать туда из Казани, сообщает компания.

"Лоукостер "Победа" с 1 ноября увеличивает частоту полётов в Стамбул. Из Москвы будет выполняться один дополнительный ежедневный рейс. Таким образом, частота полетов на этом маршруте будет увеличена до двух рейсов в день", — говорится в сообщении.

В рамках развития маршрутной сети 1 ноября также начинаются полёты в Стамбул из Казани с частотой четыре раза в неделю.

Все новые рейсы из Москвы и Казани будут выполняться в новый турецкий аэропорт – Международный аэропорт Стамбула. Ранее запланированные рейсы продолжит обслуживать аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Таким образом, "Победа" будет летать сразу в два стамбульских аэропорта.

Сейчас авиакомпания "Победа" летает из Казани в Анталию, из Москвы в Стамбул и сразу в два аэропорта провинции Анталия — Анталия и Газипаша.