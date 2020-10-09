МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российские власти разрешили полеты за рубеж еще из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска, сообщила Росавиация.

Ранее полеты за рубеж были возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

"Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное сообщение. В соответствии с решением правительства Российской Федерации, с 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.