МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Ряд российских производителей органической продукции не обеспечивают ее соответствие требованиям Евросоюза, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Необходимо отметить, что ряд российских производителей, заявляющих свою продукцию как органическую, не обеспечивают её соответствие требованиям Евросоюза", — сообщается в пресс-релизе.

В частности, уведомление о превышении в рапсе одного из российских производителей органической продукции остаточного количества пестицида тиометоксана в 78 раз поступило в Россельхознадзор от компетентного ведомства ЕС.

Информация о производителе будет передана Еврокомиссии в рамках работы по контролю рисков. В отношении руководителя территориального управления ведомства, которое обеспечивало выдачу экспортных документов для вывоза данной партии рапса, будет проведена служебная проверка, говорится в сообщении.