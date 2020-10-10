МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы пытаются совместно с владельцами баров и клубов выработать меры, которые позволят не закрывать эти заведения из-за угрозы для посетителей заразиться коронавирусом. Как пишет РБК, в качестве одного из вариантов рассматривается учет и идентификация посетителей.

Накануне начальник столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк провел с представителями барной и клубной индустрии совещание, где игроки рынка могли предложить варианты профилактических мер против распространения коронавируса в заведениях, которые послужили бы альтернативой ограничениям при работе или закрытию точек.

Как сообщил изданию сам Немерюк, на следующей неделе работа будет продолжена, на данный момент каких-либо решений не было принято.

Источники ранее сообщали, что в мэрии обсуждают закрытие ночных клубов, баров и караоке. В последние дни в Москве наблюдается существенный рост заболеваемости коронавирусом, при том что власти отмечают недостаточную готовность граждан сократить социальные контакты.

По словам участников рынка, присутствовавших на совещании, сейчас у московских властей сейчас нет намерения закрывать заведения, так как они убеждены, что закрытие их означает утерю отрасли.

В то же время власти намерены усилить контроль за посетителями мест проведения досуга — по примеру Южной Кореи. Имеется в виду онлайн-регистрация на входе в заведение. Если окажется, что человек был там в одно время с зараженным, он получит уведомление, что необходимо сдать тест.

Кроме того, на совещании обсуждалось предложение идентифицировать гостей в момент продажи электронных билетов, ответственность при применении мер санитарной защиты.