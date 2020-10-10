РИМ, 10 окт — ПРАЙМ. Правительство Италии приняло решение о создании нового национального авиаперевозчика, который будет называться Alitalia ITA.

Спецдекрет о создании крупнейшей авиакомпании страны подписали министры финансов, транспорта, экономического развития и труда Италии. "Рождается ведущая национальная авиакомпания, которая должна играть важную роль на европейском и международном рынке. Это производственная операция на благо страны, которая воплощает итальянские компетентность и профессионализм, она поддержит конкурентоспособность наших компаний и туризма. Это инвестиция в будущее", — написала на страничке в Facebook министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели.

По словам профильного министра, создание Alitalia ITA означает "начало новой истории". "Мы закладываем основу для перезапуска итальянского авиатранспорта благодаря выбору топ-менеджеров высшего уровня и большой компетентности, которые в состоянии разработать и осуществить солидный промышленный план", — заявил также министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери. И многие местные наблюдатели отмечают, что такое решение означает завершение многолетней истории авиакомпании Alitalia, в которой ранее было введено чрезвычайное управление.

Основанная в 1946 году Alitalia более десяти лет находилась на грани банкротства. В августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций национального авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию компании на общую сумму 1,158 миллиарда евро. Однако в апреле 2017 года в ходе корпоративного "референдума" сотрудники компании отклонили антикризисный план ее развития, предложенный топ-менеджментом.

В итоге в Alitalia был назначен чрезвычайный комиссар, а итальянское правительство за прошедшие годы выделило авиаперевозчику для продолжения текущей деятельности кредиты на общую сумму 1,3 миллиарда евро.

Создание новой авиакомпании, таким образом, оставляет в прошлом печальную историю Alitalia последних лет вместе с ее долгами. Министерский декрет содержит также имена членов совета директоров Alitalia ITA. Президентом новой компании стал Франческо Кайо, главным исполнительным директором – Фабио Мария Ладзерини.