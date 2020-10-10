МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. РФ и Иран обсудили перспективы возобновления авиасообщения между странами, сообщает Росавиация.

Ведомство отмечает, что 9 октября состоялась рабочая встреча первого замминистра транспорта РФ – руководителя Росавиации Александра Нерадько с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали.

"В ходе встречи отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Обсудили перспективы возобновления авиасообщения между Россией и Ираном, вопрос расширения географии полетов между странами после снятия карантинных ограничений, вопрос летной годности воздушных судов и другие вопросы сотрудничества в области гражданской авиации", — говорится в сообщении.