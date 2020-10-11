МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В интернет-магазинах цены в ближайшее время, как ожидается, вырастут из-за того, что с 1 октября банки подняли интернет-магазинам комиссию за прием платежей с карт. Об этом «АиФ» рассказала Московского отделения «Опоры России» Светлана Петропольская.

По ее словам, до сих пор комиссия за проведение интернет-платежей была ограничена 1% от суммы. ЦБ ввел это правило в апреле для того, чтобы снизить расходы бизнеса и тем самым компенсировать ему потери из-за карантинных ограничений.

Однако теперь это правило отменили, и банки стали возвращать плату за услуги, которые они оказывают интернет-торговле, на докризисный уровень. То есть 1,2–2,2% — в зависимости от типа карты и товара.

Соответственно, теперь товары в интернете могут подорожать на 1–1,5%.

Однако, по словам эксперта, это будет не везде. Сейчас некоторые магазины начинают переход на систему быстрых платежей, по QR-коду. В ней комиссия не превышает 0,7%. Это позволит им не повышать цены и получить тем самым конкурентное преимущество.