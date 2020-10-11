МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы в начале следующей недели планируют объявить о введении паспортного режима для доступа в театры столицы, пишет РБК со ссылкой на источник на рынке и в мэрии. Барам и клубам Москвы предложили вести учет посетителей

Сообщается, что решение приняли на совещании в департаменте культуры в пятницу. Изменения коснутся лишь тех театров, которые подчинены правительству Москвы. Чтобы купить билет на сайте театра или у билетного оператора, нужно будет ввести паспортные данные, которые будут проверять на входе в заведение.

Источники уточняют, что допуск в театр закроют для граждан от 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями, которых внесли в «группу риска» из-за коронавируса.

Как пишет издание, с 17 октября реализовывать билеты смогут только те театры, которые внесут изменения в процедуру их продажи онлайн. В разосланных мэрией методических материалах указано, что на странице, где продаются билеты, должно быть предупреждение, что москвичам «старше 65 лет, имеющим определенные заболевания, контактировавшим с заболевшими 2019-nCov, ограничивается посещение выставок, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий».

Ниже покупатель должен поставить галочки, соглашаясь, что он моложе 65 лет, не находится в группе риска и не контактировал с заболевшими COVID-19.