МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) отменил тендер на разработку рабочей документации и строительство зданий нового аэровокзала за 10 миллиардов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" объявило запрос коммерческих условий на разработку рабочей документации и строительство нового аэровокзального комплекса с начальной (максимальной) ценой контракта в 10 миллиардов рублей. Согласно материалам, развитие аэропорта проходит в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

"Заказчик отказывается от проведения запроса коммерческих условий на право заключения договора на выполнение работ…" — говорится в решении об отмене.

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) — главные воздушные ворота Камчатского края, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Является единственным способом пассажирского сообщения жителей Камчатки с остальными регионами России и мира. В 2019 году обслужил 759 тысяч пассажиров.