МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Выселить гражданина из приватизированной квартиры практически невозможно, а вот из городского жилья, принадлежащего людям по договору социального найма, должников по ЖКХ выселить могут по решению суда, если платежи не вносились в течение полугода без уважительных причин. При этом по закону власти не могут оставить должника без крыши над головой и должны будут предоставить ему другое жильё, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнёры" Надежда Ермолаева. Эксперт рассказал, когда деньги от продажи квартиры придется отдать государству

"Жилищный кодекс предусматривает, что за несвоевременное внесение обязательных платежей за квартиру, находящуюся в соцнайме, жильцы несут ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до расторжения договора", — предупреждает эксперт.

Во-первых, за каждый день просрочки платежа назначается штраф. Во-вторых, по решению суда возможно выселение, если платежи не вносились в течение 6 месяцев без уважительных причин.

"На практике это означает, что сумма задолженности по ЖКХ значения не имеет, в законе говорится лишь о сроке задолженности. То есть, если в течение шести месяцев гражданин хоть раз внёс плату за услуги по ЖКХ, то выселить его не могут, а установленный в законе шестимесячный срок исчисляется заново. Однако подобные действия должника не исключают иных мер ответственности за просрочку", — объяснила Ермолаева.

В любом случае при наличии затруднительной ситуации, которая приводит к невозможности своевременной оплаты услуг ЖКХ, не рекомендуется пускать ситуацию на самотёк и доводить до судебной тяжбы, следует обратиться в управляющую компанию с заявлением о предоставлении рассрочки платежей или заключить договор о реструктуризации (пересмотре условий платежей) задолженности.

По словам юриста, при рассмотрении вопроса о выселении суды обязаны учитывать и личные обстоятельства жильца. Так, уважительными причинами просрочки по ЖКХ могут быть тяжелое заболевание, задержка заработной платы и другие.

При этом закон предусматривает и то, что некоторые категории людей не могут быть выселены из квартиры в принципе. Таковыми являются ветераны ВОВ, инвалиды, пенсионеры по возрасту, а также семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при исполнении своих обязанностей.

"Следует также иметь в виду и то, что в случае выселения гражданина из муниципального жилья за долги по ЖКХ он не может оставаться без крыши над головой: власти обязаны предоставить ему иное жильё, которое хоть и может быть меньше по площади, но должно соответствовать государственными нормативам, актуальным для вселения в общежитие. Выселение гражданина без предоставления ему иного жилого помещения возможно только в случае грубого нарушения порядка пользования жилым помещением и прав других жильцов, когда такие действия приводят к разрушению помещений", — заключила эксперт.