МУРМАНСК, 12 окт — ПРАЙМ. Двухэтажный поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург откроет в понедельник пассажирское движение по новому железнодорожному мосту, введенному в строй после обрушения прежнего в результате паводка.

Как сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области, церемония отправления двухэтажного состава по маршруту Мурманск – Петербург состоится на мурманском вокзале в 10.10 мск в понедельник.

"В торжественном мероприятии примут участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, представитель руководства АО "ФПК". В ходе мероприятия будет организован телемост с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым и начальником Октябрьской железной дороги Виктором Голомолзиным", — сообщили в пресс-службе.

Двадцать восьмого сентября был введен в эксплуатацию новый железнодорожный мост под Мурманском на перегоне Кола-Выходной, построенный на месте прежнего, обрушившегося в июне в результате паводка. Тогда же генеральный директор ОАО РЖД Белозеров сообщил журналистам, что РЖД планирует запустить двухэтажные пассажирские поезда из Мурманска на Москву и Санкт-Петербург по новому железнодорожном мосту с 12 октября, до этого времени по мосту курсировали только грузовые составы.