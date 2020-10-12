МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Человечество сможет вернуться в нормальное русло жизни только тогда, когда станет доступна сверхэффективная вакцина от коронавируса, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала NBC, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что массовая вакцинация людей позволит остановить распространение COVID-19 и в конечном счете покончить с пандемией.

В сентябре Гейтс заявлял, что пандемия закончится «в лучшем случае» в 2022 году — если в начале следующего года в мире утвердят применение вакцины от COVID-19, то к лету в США ситуация «начнет возвращаться в нормальное русло».

Билл Гейтс вместе с супругой Мелиндой возглавляет благотворительный фонд, в число основных направлений которого входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, а также программы в сфере здравоохранения и образования в США.

В фонде Гейтса выделили сотни миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19, а также на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.