МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Аналитики больших данных МТС подсчитали мобильный трафик молодежной аудитории и выяснили, что творчество рэпера Моргенштерна выделяется как отдельное самостоятельное явление наравне с категориями "интернет-магазины", "образование" и "развлечения", сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС.

Аналитики компании изучили мобильный трафик аудитории в возрасте от 15 до 19 лет, который приходится на творчество и иную активность артиста Алишера Моргенштерна в интернете за последние три месяца — с июля по сентябрь 2020 года. В микроисследовании проанализирована совокупность факторов, в том числе поведенческие активности и обезличенный трафик пользователей на официальные аккаунты в Instagram, YouTube, "ВКонтакте", TikTok; активность пользователей, связанная с артистом, в билетных сервисах оператора, а также количество прослушиваний композиций в сервисе МТС Music.

Совокупный объем мобильного интернет-трафика на ресурсах, связанных с деятельностью артиста за анализируемые три месяца, сравним с совокупным объемом мобильного трафика, который генерирует небольшой российский город или административный округ столицы.

"При обезличенном анализе трафика и других метрик молодежной аудитории… Моргенштерн действительно выделяется как отдельное самостоятельное явление наравне с такими категориями, как "интернет-магазины", "еда", "развлечения", "образование" и так далее. Мы сталкиваемся с этим впервые, и пока сложно сказать, насколько появление таких категорий в метриках станет регулярным", — рассказал директор центра Big Data МТС Леонид Ткаченко.

Аналитики уточняют, что с июля по сентябрь текущего года почти каждый абонент оператора в описанной выше возрастной группе так или иначе сталкивался с творчеством Моргенштерна при просмотре контента с мобильного устройства. "Суммарное количество активностей юношей и девушек подросткового возраста, связанное с деятельностью артиста в сети, превышает их активность по таким направлениям, как "образование" (два из трех анализируемых месяца пришлись на время летних каникул), "спорт" и "покупки". Более половины подростков проводят не менее двух с половиной часов в неделю за просмотром контента, так или иначе связанного с Моргенштерном", — уточнили в компании.

Отмечается, что в сервисе МТС Music в декабре 2019 года Моргенштерн занимал 58-е место по количеству слушающих, в феврале 2020 года — 14-е место. С начала этого лета артист вошел в топ-5 и не покидает его до сегодняшнего дня. Среди молодежной аудитории треки исполнителя стабильно находятся на лидирующих позициях.