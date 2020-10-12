МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму определилось с исполнителем работ по созданию видеороликов в социальной сети TikTok в целях популяризации и развития турпотенциала РФ — это индивидуальный предприниматель, снизивший цену контракта с 5 миллионов рублей до 865 тысяч рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее Ростуризм объявил аукцион "Оказание комплекса услуг по созданию креативных концепций и производству видеороликов для размещения в социальной сети TikTok в целях популяризации и развития туристского потенциала Российской Федерации". Согласно техзаданию, исполнитель должен подготовить не менее 40 креативных концепций и создать не менее 20 видеороликов о ряде российских городов. Видеоролик каждой тематики должен длиться от 10 до 25 секунд. Начальная (максимальная) цена контракта была заявлена в 5 миллионов рублей.

"Признать победителем электронного аукциона индивидуального предпринимателя Викторова Льва Юрьевича… с ценой контракта – 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей", — говорится в протоколе подведения итогов закупки. Пока контракт не заключен.

На аукцион было подано 27 заявок, но до участия допустили только пять.

Согласно данным открытых источников ИП Викторов Лев Юрьевич занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. На счету фирмы несколько госконтрактов. В частности, ИП выполняло заказ властей Ямала на создание социальных видеороликов на тему безопасности за рулем.