МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Одна из самых крупных традиционных онлайн-распродаж в году — "Черная пятница" — пройдет в России в конце ноября, как ожидается, в ней примут участие новые торговые компании, а также расширится количество категорий товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"По нашим прогнозам, грядущая "Черная пятница" будет отличаться от предыдущих распродаж по нескольким критериям. Например, количество продавцов и категорий товаров увеличится за счет их массового выхода в онлайн на фоне пандемии. Также в продаже впервые появятся ювелирные изделия и лекарства", — рассказал президент АКИТ Артем Соколов, слова которого привели в ассоциации.

По его словам, может измениться и возрастной состав покупателей. Исходя из опыта прошлых акций, наибольшую активность при онлайн-покупках проявляет молодежь в возрасте от 25 до 35 лет. "Самый большой рост может показать аудитория потребителей в возрасте от 45 до 54 лет, которые ранее не были активны в онлайне и выйдут в сеть только сейчас", — отметил президент ассоциации.

Традиция устраивать массовое событие, открывающее сезон рождественских распродаж, впервые появилась в Америке. "Черная пятница" настолько популярна в США, что многие работники даже берут в этот день отгул. В Америке она следует за Днем благодарения, одним из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году акция приходится на 27 ноября.

Основные площадки, агрегирующие предложения ритейлеров в ходе российской "Черной пятницы" — сайты "Настоящая Черная пятница" (b-friday.com) и "Черная пятница" (blackfridaysale.ru). На первой площадке распродажу проводят АКИТ, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), на второй — Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания "Блэк Фрайдэй".

"Черная пятница — 2020" пройдет в России с 27 по 29 ноября", — рассказали РИА Новости в пресс-службе АКИТ. В акции планируют принять участие более 200 российских магазинов и онлайн-площадок. В свою очередь, согласно информации на сайте blackfridaysale.ru, распродажа на этой площадке начнется 26 ноября и продлится три дня.