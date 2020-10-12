МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре снизился к августу на 7,2%, а в годовом выражении упал на 32,5%; S7, увеличив перевозки к сентябрю 2019 года на 4,8%, остается лидером по количеству пассажиров, "Аэрофлот" снизил перевозки на 59,5%, а "Победа" увеличила на 17,8%, следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, в сентябре 2020 года российские перевозчики обслужили 8,65 миллиона пассажиров, что составляет —32,5% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В августе пассажиропоток авиакомпаний вырос к июлю на 37,7%, до 9,32 миллиона человек. Следовательно, пассажиропоток сентября снизился к августу примерно на 7,2%. Пассажирооборот в сентябре снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,9% и составил 17,62 миллиарда пассажиро-километров.

S7 в сентябре перевезла 1,43 миллиона пассажиров. При сравнении с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года рост объема пассажиропотока авиакомпании составил 4,8% (с начала 2020 года S7 Group объединила свои компании "Сибирь" и "Глобус").

Услугами авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре текущего года воспользовались 1,32 миллиона пассажиров (-59,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). "Победа" обслужила 1,14 миллиона пассажиров (+17,8%), "Россия" — 882 тысячи пассажиров (-32,5%), "Уральские авиалинии" — 889 тысяч пассажиров (-10,6%).

Всего за девять месяцев 2020 года перевезено 52,56 миллиона пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем авиаперевозок сократился на 47%.