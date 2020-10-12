КРАСНОЯРСК, 12 окт — ПРАЙМ. Росприроднадзор не видит оснований для пересчета и уменьшения суммы ущерба от разлива дизтоплива в Норильске в конце мая, сообщила журналистам в Красноярске глава ведомства Светлана Радионова.

В понедельник в Арбитражном суде Красноярского края началось рассмотрение иска Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") на почти 148 миллиардов рублей. Суд по просьбе истца привлек "Норникель" к разбирательству в качестве третьего лица.

"Я сейчас не вижу к этому оснований. Если суд посчитает, что основания такие есть, он примет соответствующее решение. Я, как представитель истца, как истец, который заявил это требование, в настоящий момент не обладаю данными, которые позволяют пересчитать эту сумму", — сказала Радионова.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на этой ТЭЦ 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу. На прошлой неделе стала известна его оценка ущерба — 21,4 миллиарда рублей.