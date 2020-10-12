МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Текущий "ажиотаж" на рынке ипотеки в РФ объясняется желанием населения успеть воспользоваться льготными условиями кредитования, заявили РИА Новости в пресс-службе ВТБ — одного из крупнейших ипотечных российских банков.

Ранее генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что более 1 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 2,7 триллиона рублей выдали в России за первые три квартала текущего года. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря программе льготной ипотеки, на которую пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре.

"Ключевым драйвером рекордных продаж, действительно, являются льготные условия. По нашей оценке, прекращение программы может снизить спрос на ипотеку. Продление условий господдержки стабилизирует его, так как отчасти текущий ажиотаж связан именно с желанием успеть воспользоваться льготными условиями", — отметили в банке.

В ВТБ при этом отметили, что не ожидают перенасыщения ипотечного рынка. "У нас нет массовой практики выдачи высокорискованных кредитов, что подтверждает высокое качество накопленного ипотечного портфеля. При этом и клиенты серьезно подходят к вопросу оформления ипотеки и стараются погасить ее досрочно", — добавили в пресс-службе.

В сентябре ВТБ выдал рекордный объем ипотеки за месяц – 89,6 миллиарда рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта – месяца с самым высоким спросом в этом году. Всего же за первые три квартала года объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 600 миллиардов рублей.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в РФ в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что власти намерены продлить эту программу. А ранее в понедельник минфин РФ представил проект постановления правительства о её продлении до 31 декабря 2021 года. Кроме того, объем выдачи кредитов планируется увеличить до 2,8 триллиона рублей с 900 миллиардов.