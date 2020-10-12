МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России во многом тормозится из-за сложностей с применением ипотечных инструментов, в частности, с тем, что у банков не налажена система оценки проектов в этом секторе, заявил в понедельник на заседании в Совете Федерации замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Мы всё, что угодно можем делать, но пока банки не научатся принимать и воспринимать на этапе стройки предмет залога, мы массово не сдвинем развитие ИЖС без ипотеки. А для этого нужно, как минимум, чтобы те заводы, предприятия, домостроительные компании, которые строят индивидуальное жилье, должны быть четко оценены банками", — сказал он.

Стасишин подчеркнул, что развитие ИЖС является частью нацпроекта по жилью, и его доля к 2030 году должна быть увеличена минимум на 10 миллионов квадратных метров. По его словам, для реализации задачи есть и соответствующая программа, и земельные участки, при необходимости застройщикам может быть оказана поддержка с сетями в рамках программы "Стимул".

"Всё вроде есть, все хотят, но когда доходит до дела, что-то у нас у всех не получается", — посетовал чиновник.