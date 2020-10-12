МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российские банки выдали почти 631 миллиард рублей льготной, под 6,5%, ипотеки на жилье в новостройках, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в РФ в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Ранее в понедельник Минфин РФ представил проект постановления правительства о продлении этой программы до 31 декабря 2021 года, кроме того, объем выдачи таких кредитов планируется увеличить до 2,8 триллиона рублей с 900 миллиардов.

"Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена по поручению президента Российской Федерации и оказалась эффективной мерой, которая смогла поддержать рынки ипотеки и жилья в период пандемии. По состоянию на 8 октября 2020 года банками по данной программе одобрено около 500 тысяч заявок, заключено 224,4 тысяч кредитных договоров на 630,8 миллиардов рублей", — приводит слова Моисеева пресс-служба минфина.

Также, по его словам, продление льготной ипотечной программы на текущих условиях позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции и повлечет за собой благоприятные социально-экономические последствия для экономики страны.