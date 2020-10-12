МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор в ходе переговоров с Болгарским агентством по безопасности продуктов питания не исключил вероятность введения временных ограничений на ввоз в Россию из Болгарии табачного сырья, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор сообщил болгарской стороне о своей обеспокоенности выявлением в поступающем табачном сырье в живом состоянии многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)). Насекомое является крайне опасным вредителем запасов и входит в перечень карантинных для ЕАЭС и России объектов", — сообщается в пресс-релизе.

"Ведомство предупредило болгарскую сторону, что с учетом опасности, которую представляет собой данный вредитель, Россельхознадзор не исключает вероятность введения временных ограничений на ввоз в Россию из Болгарии табачного сырья", — говорится в сообщении.

Болгарское агентство по безопасности продуктов питания сообщило, что связывает выявление вредителя с некачественно проводимой очисткой контейнеров, в которых перемещается табачное сырье.

Болгарская сторона примет исчерпывающие меры для недопущения аналогичной ситуации в будущем, а также проведет тщательное расследование каждого случая обнаружения насекомого в продукции, отправленной в Россию, говорится в сообщении.