РЖД выпустит бессрочные облигации объемом от 25 миллиарда рублей
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. РЖД планируют 16 октября собрать заявки инвесторов на новый выпуск бессрочных биржевых облигаций объемом не менее 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемая ставка первого купона — 7,25% годовых.
Компания намерена разместить облигации серии 001Б-04 без установленного срока погашения с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Размещение планируется по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юридических лиц.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 октября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал," "Московский кредитный банк", Промсвязьбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и "Сбербанк КИБ".
https://1prime.ru/business/20201012/832149947.html