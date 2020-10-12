МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Торговый центр "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или приостановить его работу на 90 суток за нарушения мер профилактики коронавируса, говорится в сообщении главного специалиста-эксперта столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

"В настоящее время столичным управлением Роспотребнадзора в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе проводятся мониторинговые обследования всех мест скопления людей. Сегодня совместно со специалистами ОАТИ было проведено обследование торгового центра "Охотный ряд". По итогам были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра. Также администрацией не принимаются достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечения возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты. Кроме того, были некоторые замечания к осуществлению дезинфекционной деятельности", — сказал Кобразов журналистам.

Он пояснил, что юридическое лицо за подобные нарушения может быть привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф на сумму до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.