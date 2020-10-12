МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" может выйти в широкое применение в России в конце октября — начале ноября, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

"Мы считаем, что вакцина в широкое применение в России уже будет запущена в конце октября — начале ноября", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

Обеспечение россиян вакциной от коронавируса "Спутник V" является абсолютным приоритетом — на это будут работать все мощности по производству в России, возможны и ее поставки из других стран, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Производство вакцины — абсолютно ключевая задача. У нас есть договоренности и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, и в Корее, и в Турции о производстве нашей вакцины. Безусловно, это крайне важно, потому что все российские мощности будут направлены на производство вакцины для россиян. Россия — это, безусловно, наш абсолютный приоритет", — сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

"Возможно, часть вакцин, которая будет производиться другими странами, будет поставляться на российский рынок. Производство в других странах важно, чтобы удовлетворить спрос других стран, поэтому, например, то, что мы будем производить в Индии, будет поставляться как в Индию, так и в ряд других государств. То, что будет производиться в Бразилии, — в Бразилию и в другие страны Латинской Америки. То есть мы создали такие базы производства российской вакцины "Спутник V" для всего мира за счет наших партнерств с другими производителями в других странах", — также рассказал Дмитриев.

Он отметил, что в настоящий момент российская вакцина является первой в мире с точки зрения одобрения и интереса различных стран.

"Уже более 50 стран показали свою заинтересованность. У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

В понедельник Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрило проведение в стране третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Почему ОАЭ — это очень интересная страна, там живет более 200 различных национальностей. Поэтому очень важно, что мы покажем эффект нашей вакцины "Спутник V" на 200 различных национальностях, которые проживают в ОАЭ. Это большой знак доверия и уверенности в нашей вакцине для Ближнего Востока, и, безусловно, все другие ведущие ближневосточные страны будут очень внимательно следить за клиническими испытаниями", — добавил Дмитриев.