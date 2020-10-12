МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Торговый центр "Белка" в Москве временно закрыли из-за несоблюдения мер по коронавирусу, помещения опечатаны, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что 6 октября специалисты ведомства установили, что в ТЦ не проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. Уточняется, что в торговом центре отсутствуют ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа для обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным массовым пребыванием людей. Кроме того, на входах в здание не установлены санитайзеры для обработки рук посетителей и отсутствует контроль за наличием средств индивидуальной защиты у посетителей на входе и во время пребывания на территории торгового центра. Также присутствовали иные нарушения.

"Учитывая, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе составлен протокол о временном запрете деятельности… 7 октября 2020 года помещения торгового центра "Белка" были опечатаны, материалы направлены в Черемушкинский районный суд города Москвы", — говорится в сообщении.