МЕХИКО, 13 окт — ПРАЙМ. Управление гражданской авиации Панамы сообщило о возобновлении международного авиасообщения, прерванного в марте.

"Спустя семь месяцев и в результате выдающихся командных усилий мы сегодня возвращаемся в наше небо, чтобы установить связь с миром с соблюдением всех мер биобезопасности для защиты наших пассажиров", — говорится в микроблоге ведомства в Twitter.

Среди правил для въезжающих пассажиров наличие результата ПЦР-теста или анализа на антитела, выполненных не ранее 96 часов до посадки на рейс, а также письменное согласие с правилами авиакомпаний по соблюдению мер санитарного контроля и протоколов минздрава страны (документ для подписи предоставит пассажиру авиакомпания). Прилетающим необходимо будет использовать мобильное приложение минздрава MINSA для мониторинга возможных симптомов и подтверждения карантина, а также предоставить номер стационарного телефона по месту прохождения карантина.

Панама является крупным транспортным хабом Латинской Америки. Через столичный аэропорт "Токумен" проходят рейсы из 90 городов Северной и Южной Америки, а также Европы. Запрет на международное авиасообщение из-за пандемии COVID-19 был введен 22 марта.

В Панаме зарегистрированы 119 666 случаев заболевания коронавирусом, умерли от осложнений 2482 человека.