МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Американская компания Johnson&Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца, говорится в заявлении компании.

"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъясненной болезни у участника исследования", — говорится в заявлении компании, размещенном на официальном сайте.

Отмечается, что согласно правилам, состояние заболевшего изучается. Ожидается, что дополнительная информация о здоровье добровольца будет опубликована после сбора всей необходимой информации.

Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.