МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Почти каждый седьмой россиянин, сделавший однажды ремонт самостоятельно, больше не хочет повторять этот опыт, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Выяснилось, что одинаковое количество наших соотечественников делают ремонт либо очень часто, либо один раз в жизни. По 14% ответов пришлось на варианты — "делаем ремонт один раз в 3 года" и "сделали один раз и больше не собираемся", — говорится в отчете по итогам опроса 1 тысячи россиян в октябре.

Кроме того, более двух третей россиян делают ремонт у себя дома своими руками — 69%. Только 3% жителей страны полностью отдают все виды работ компаниям или частным лицам, частично привлекают сторонние лица к выполнению ремонта 28%.

Также 35% россиян делают ремонт у себя дома один раз в 5-10 лет, 20% наших соотечественников облагораживают свое жилье раз в 3-5 лет, остальные 17% — реже одного раза в 10 лет.

Обычно у россиян ремонт занимает более трех месяцев — 38% респондентов выбрали этот вариант ответа. Два-три месяца проходит ремонт у 17% россиян, один-два месяца — у 26%. Есть и те, кто делает ремонт меньше чем за месяц — у каждого пятого нашего соотечественника получается уложиться в такие сроки.