МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Существование нескольких разных вакцин против вируса SARS-CoV-2, благодаря которым можно будет прививать самые разные группы населения в зависимости от медицинских показаний, станет тем фактором, который в конце концов остановит пандемию коронавирусной инфекции, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Кончено, все мы прекрасно понимаем, что должен быть целый спектр разных вакцин. Потому что люди все разные — у них разный возраст, предрасположенность к тем или иным болезням, возможно наличие хронических заболеваний", — сказал Сергеев РИА Новости. По его словам, важно, чтобы можно было выбрать, какая вакцина от коронавируса подходит конкретному человеку.

"И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию", — добавил глава РАН.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на основе так называемого аденовирусного вектора, в который встроен ген, кодирующий S-белок коронавируса, отвечающего за проникновение SARS-CoV-2 в в клетки человека. Вставленный элемент является безопасным для организма, но он заставляет иммунную систему реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают привитого человека от инфекции.

Однокомпонентная пептидная вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" разработана в Центре «Вектор» Роспотребнадзора. Эту вакцину планируют зарегистрировать на следующей неделе. Также на клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.