МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Росаккредитация запустила цифровую платформу, на которой граждане могут получить информацию о порядке сертификации и декларирования товаров в России и проверить, соответствует ли товар стандартам безопасности, говорится в сообщении ведомства.

"Росаккредитация открыла удобную цифровую платформу в формате лендинг-страницы (safety.fsa.gov.ru), на которой в любое время суток легко проверить, соответствует ли приобретаемый товар стандартам безопасности", — говорится в сообщении.

При помощи данного сайта граждане могут зайти в реестры "Сертификатов соответствия" и "Деклараций о соответствии", в том числе перед покупкой товара. Посетитель интернет-страницы также может найти информацию о порядке сертификации и декларирования продукции, ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки сертификата или декларации с помощью реестров Росаккредитации.

"Ежедневно в стране проводятся тысячи испытаний продукции на безопасность, и сведения о них вносятся в реестры сертификатов и деклараций. Одна из главных задач проекта — дать гражданам понятный инструмент для получения информации из реестров и рассказать, как эту информацию правильно использовать", — отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, слова которого приводятся в сообщении.

Чтобы убедиться в безопасности товара, ведомство рекомендует перед покупкой запросить у продавца сертификат или декларацию и проверить информацию об этих документах на сайте службы. Способов проверки два. "Первый — самый простой: как правило, на документы нанесен QR-код, при наведении на него камеры мобильного устройства происходит моментальный переход в реестр Росаккредитации", — отмечается в релизе.

"Если возможность воспользоваться QR-кодом отсутствует, существует второй способ проверки сертификатов и деклараций — ввести в поисковую строку в реестрах Росаккредитации номер документа или даже его часть и нажать кнопку поиска. На лендинг-странице даны прямые ссылки на реестры Росаккредитации. В дальнейшем для получения информации о сертифицированных и декларируемых товарах можно будет использовать единый сервис поиска документов в реестрах Росаккредитации", — добавляет служба.