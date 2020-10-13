МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложением вывести кальянные в отдельный вид экономической деятельности — это позволит устранить правовые коллизии при открытии кальянных клубов, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Курение табака в российских кафе и ресторанах запрещено с 1 июня 2014 года. В свою очередь с 30 октября текущего года будет запрещено также потребление никотинсодержащей продукции (системы нагревания табака, электронные сигареты) или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.

Титов в своем письме отмечает, что в аппарат бизнес-омбудсмена поступают коллективные обращения от предпринимателей по вопросу запрета деятельности кальянных. "Бизнесмены уверяют, подобная норма закона серьезно скажется на деятельности кафе и ресторанов, так как предоставление услуг кальянов — это ощутимое увеличение среднего чека", — отмечается в письме.

Заведения общепита, продолжает бизнес-обмудсмен, могли бы разделять залы для курящих кальян и некурящих, однако "антитабачный закон" (закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма) устанавливает полный запрет курения кальянов. "Решением проблемы могло бы стать открытие стационарных кальянных, не на базе объектов общепита, а как отдельных "кальянных клубов" по соседству с кафе и ресторанами", — говорится в документе.

"В Совете Федерации… разъяснили, что после вступления поправок (в "антитабачный закон" — ред.) в законную силу, подобные предприятия смогут продолжить свое существование. Однако возникает вопрос: какое место эти объекты займут в "Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности" (ОКВЭД — ред.)", — спрашивает Титов.

Он указывает, что отдельного кода ОКВЭД, выделяющего деятельность кальянных из-под деятельности общепита, не существует. Переход таких заведений на другие коды экономической деятельности, по мнению Титова, не отразит сущности их реальной деятельности. В связи с этим аппарат бизнес-омбудсмена совместно с бизнесом сформировал ряд предложений, которые могли бы закрыть спорные вопросы.

В частности, Титов предлагает "создать отдельный ОКВЭД для специальных "кальянных клубов". Другое предложение — внести изменения в существующие нормы СанПиНов и пожарной безопасности для детализации требований к помещениям таких заведений. Особое внимание при этом необходимо уделить системе вентиляции помещений. Кроме того, следует регламентировать определение "кальянного клуба" как специализированного помещения с усиленной системой вентиляции и входом строго с 18 лет, отвечающего требованиям федерального и регионального законодательства, а также правилам противопожарной безопасности.