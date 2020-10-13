ВТБ вышел из капитала Группы компаний "ПИК"
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. ВТБ вышел из капитала ГК "ПИК", где владел 15,5% акций, следует из материалов банка.
"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 102 222 629 / 15,48%… после наступления соответствующего основания: 0 / 0,00%", — указывается в материалах.
https://1prime.ru/business/20201013/832152848.html